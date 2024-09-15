◆プロバスケットボール▽男子Ｂ１リーグプレシーズンゲーム千葉Ｊ６５―７２ＳＲ渋谷（１５日、船橋市・ららアリーナ東京ベイ）１０月の開幕を前に、プレシーズンゲームが行われ、千葉ジェッツに加入した日本人２人目のＮＢＡプレーヤー・渡辺雄太が“Ｂリーグデビュー”を果たした。先発出場し、第１クオーター（Ｑ）中盤に正面からミドルのジャンプシュートを沈めて初得点。同じく日本代表の司令塔・富樫勇樹からのパ