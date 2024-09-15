秦始皇帝陵の彩色兵馬俑を間近に鑑賞中国・西安市8日、秦始皇帝陵博物院「千古一帝の地下王国−秦始皇陵考古発見展」で展示された彩色俑の頭部。（西安＝新華社記者/李一博）【新華社西安9月15日】中国陝西省西安市の秦始皇帝兵馬俑（へいばよう）は今年、最初の発掘から50年を迎えた。秦始皇帝陵博物院で8日に始まった「千古一帝の地下王国−秦始皇陵考古発見展」は、230点（組）の展示品を通じて秦始皇帝陵の姿と内容、価値