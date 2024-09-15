１５日午前６時頃、神奈川県鎌倉市雪ノ下の鶴岡八幡宮にいた人から「流鏑馬（やぶさめ）の練習中に落馬した」と１１９番があった。鎌倉署の発表によると、流鏑馬神事の稽古中だった茨城県守谷市中央、会社員の男性（２９）が落馬し、頭などを打って病院に搬送された。意識不明の重体だという。この事故を受けて、鶴岡八幡宮は１６日に予定していた流鏑馬神事を中止すると発表した。