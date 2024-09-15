TBS日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』の完全オリジナルサイドストーリー『ブラックペアンと言いたくて…～万年ヒラ医局員の憂鬱な日常～』第10話に竹内涼真が出演していることが発表された。 参考：岡崎紗絵、医療ドラマに欠かせない存在に『マウンテンドクター』は「ホームのような感覚」 『ブラックペアン シーズン2』は、2018年4月期に二宮主演で放送された日曜劇