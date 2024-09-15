春ねむりが、10月4日にリリースするFrost ChildrenとのコラボEP『Soul Kiss』より、新曲「Daijoubu Desu」を先行配信リリースした。 （関連：【映像あり】春ねむり & Frost Children、コラボEP『Soul Kiss』収録曲「Daijoubu Desu」MV） 本楽曲は、DJ A-Trakがスクラッチで参加しており、曲中では春ねむりが＜大丈夫です＞を連呼している。また、先行配信にあわせて同曲のMVが公開された。 ・春ねむりコ