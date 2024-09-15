「Ｂリーグ・プレシーズンマッチ、ＳＲ渋谷７２−６５千葉Ｊ」（１５日、ららアリーナ東京ベイ）日本人２人目のＮＢＡプレーヤーとして活躍し、今季から千葉Ｊに加入した渡辺雄太（２９）は、前半のみで１５分４４秒出場し、７得点で“Ｂリーグデビュー”を飾った。試合は千葉Ｊが６５−７２でＳＲ渋谷に敗れた。日本バスケットボール界を引っ張ってきたスターの登場に、新拠点のららアリーナ東京ベイは７９４８人の大歓声に