15日、中山競馬場で行われたラジオ日本賞(3歳上・オープン・ダ1800m)は、道中で一旦はハナを譲るも3-4コーナーで再び先頭に立って押し切った横山和生騎手騎乗の1番人気アウトレンジ(牡4、栗東・大久保龍志厩舎)が、後方から猛然と追い上げた3番人気ブレイクフォース(牡5、美浦・中舘英二厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分52秒2(良)。 さらにアタマ差の3着に2番人気ミスティックロア(