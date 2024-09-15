9/15(日)のWIN5対象レースの結果は、以下の通り。 的中馬番 12-2-11-2-11払戻金 107,684,230円的中票数 4票次回へのキャリーオーバー 0円 発売票数 6,153,385票発売金額 615,338,500円 ▼1レース目中山9R 浦安特別勝馬：12.エコロアレス人気：1番人気残票：2,006,291票 ▼2レース目中京10R 納屋橋S勝馬：2.ペイシャフラワー人気：12番人気残票：27,594票 ▼3レース目