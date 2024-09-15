【モデルプレス＝2024/09/15】嵐の二宮和也が主演を務めるTBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン２』（毎週日曜よる9時〜）の完全オリジナルサイドストーリー『ブラックペアンと言いたくて…〜万年ヒラ医局員の憂鬱な日常〜』（深夜1時59分〜2時9分、TVer・TBS FREE・U-NEXTで配信）。19日放送の最終話に、俳優の竹内涼真が出演することがわかった。【写真】「ブラックペアン２」オペシーンに「VIVANT」俳優登場◆今野浩喜主演「