◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（１５日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６５６０ヤード、パー７２）２年連続年間女王の山下美夢有（みゆう、加賀電子）は２打差の単独首位から出て３バーディー、ボギーなしの６９で通算１５アンダー。６４をマークした岩井明愛（あきえ、ホンダ）に逆転を許し、１打差の２位で敗れた。山下は７月の大東建託・いい部屋ネットレディス、前週のメジャー・ソニー日