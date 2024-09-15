パリ五輪の近代五種男子で日本勢初メダルとなる銀メダルを獲得した佐藤大宗（30＝自衛隊）が15日、東京都内で行われた日本近代五種協会の報告会に出席した。実戦復帰予定に挙げていた11月の全日本選手権を欠場することが濃厚となった。「五輪から帰ってきて出るつもりだった。五輪で右のハムストリングスをフェンシングのランキングラウンドで、ちょっと伸びきった状態になっていた。そのケガがまだ治っていないというのも正直