Bリーグ1部の千葉Jに加入した日本代表の渡辺雄太（29）が15日、新本拠地ららアリーナ東京ベイで行われたSR渋谷とのプレシーズンマッチに先発し、新天地での実戦デビューを果たした。前半だけの出場で約16分プレーし、7得点。試合は65―72で敗れた。NBAで日本人最長の6季プレーし、Bクラブに所属するのは初。日本代表の軸である元NBA選手への注目度は高く、チケットは完売した。第1Q残り5分9秒にゴール正面からジャンプシュー