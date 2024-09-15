レスリング女子でパリ五輪の銅メダリスト、尾崎野乃香が１５日、インスタグラムを更新。南国でダイビングを楽しむ様子の写真を投稿した。尾崎はダイビング中に水中での自撮り写真や、船上でほほ笑む姿の写真を多数投稿。白のワンピース姿でリラックスする雰囲気が漂い、フォロワーからは「とても綺麗」「ダイビングされるんですね」「可愛い」「素敵」などと、さまざまな言語でメッセージが寄せられた。尾崎はパリ五輪では準