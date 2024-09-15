孫と張本の関係は良好。先日のパリ五輪でも交流が見られた(C)Getty Images卓球のWTTチャンピオンズ・マカオは現地9月14日、女子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング8位の張本美和は同1位の孫穎莎にゲームカウント2-4で敗れた。【動画】張本美和が世界女王を相手に大善戦！孫穎莎とのラリーを制してゲームを奪ったシーンを見る13日の準々決勝で同6位の陳幸同にゲームカウント3-1で勝利し、日本勢で唯一ベスト4入りして