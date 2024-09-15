イングランドの実質2部に位置するチャンピオンシップで、今夏サンフレッチェ広島から加入した大橋祐紀が所属するブラックバーンが開幕から好調を維持している。5試合を消化して3勝2分の勝ち点11で、暫定ではあるが現時点でサンダーランドに次ぐ2位となっており、開幕からの5試合で無敗は18-19シーズン以来の好成績だという。そんなブラックバーンで素晴らしい活躍を披露しているのが、前述した大橋だ。加入後からの7試合ですでに5