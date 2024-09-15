エア・カナダとパイロットの労働組合であるエアライン・パイロット・アソシエーション（ALPA）は、労働協約に暫定合意した。期間は4年間で、組合員による投票による批准と、エア・カナダの取締役会による承認後に契約の詳細を発表する。ALPAに所属するエア・カナダとエア・カナダ ルージュの約5,200人以上のパイロットは、早ければ9月15日にもストライキを通知し、72時間後から運航が完全に停止される可能性があったものの、回避さ