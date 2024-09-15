◆第４２回ローズＳ・Ｇ２（９月１５日、中京・芝２０００メートル、稍重）牝馬３冠ラストの秋華賞（１０月１３日、京都）のトライアル（３着まで優先出走権）は３歳牝馬１５頭立てで争われ、１番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のレガレイラ（美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、最後方から直線追い込むも５着に敗れた。昨年末のホープフルＳを制したが、今春は皐月賞６着、日本ダービー５着と２戦未勝利で、今