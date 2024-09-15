◆秋季高校野球石川県大会▽２回戦小松大谷３−０津幡（１５日・石川県立）秋季石川県大会の２回戦が行われ、今夏の甲子園で１６強入りした小松大谷は、３−０で津幡を下し、初戦突破を決めた。公式戦初出場の左腕、灰田彪又（ひょうま、２年）が投打で大活躍。９０キロ台のカーブで緩急も付けながら、８回２／３を７安打、無失点と好投すれば、打撃では８番打者として２安打、２打点と奮起した。９回２死で足をつって降板し