女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯日本代表のメンバーを発表する杉山愛監督＝15日、東京・有明コロシアム女子テニス国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯日本代表の杉山愛監督は15日、東京・有明コロシアムで11月にスペインで行われる決勝大会のメンバーを発表し、元世界ランキング1位の大坂なおみ（フリー）らが入った。監督は「目標は出るからには優勝。十分チャンスはある。一つ一つ目の前の試合を戦う」と