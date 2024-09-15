【北京共同】金杉憲治駐中国大使は15日、北京市で開催中のサービス産業の展示会「中国国際サービス貿易交易会」（中国政府主催）で、25年大阪・関西万博をPRした。「万博を契機に日本の多様性とイノベーションの力を見てもらいたい」と呼びかけた。日本貿易振興機構（ジェトロ）が企画し、60の企業・団体が出展した日本館ブースでのあいさつ。万博を通じて「日中両国の交流が促進されることを期待している」とも語った。関西万