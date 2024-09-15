テニス・国別対抗戦デビス杯ワールドグループ１部・日本−コロンビア」（１５日、有明コロシアム）２連勝の日本は第３試合のダブルスで、錦織圭に代えて望月慎太郎を起用し、綿貫陽介とのペアで臨んだ。第２セットを終えて７−６、２−６で並んだ後、暑さ指数（ＷＢＧＴ）が特別対応となる基準の３１℃を超えたため、大会のヒートルールに則り中断。選手はコート外での１０分間の休憩を経て、最終の第３セットに入った。こ