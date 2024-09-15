【AFP＝時事】フランス、パリのシャンゼリゼ通り（Champs-Elysees）で14日、パリ五輪・パラリンピックのメダリストらによるパレードが行われ、参加者や市民が名残を惜しみながらも大会に別れを告げた。今回のパレードは、パリのスポーツの夏を締めくくる最後のイベント。シャンゼリゼ通りには約7万人が詰めかけ、仏スポーツ界の新たなヒーローたちに拍手と歓声を送った。行進したのは選手とボランティア、公務員で、パレードの