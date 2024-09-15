9月15日、中京競馬場で行われた11R・ローズステークス（G2・3歳オープン・牝・芝2000m）は、川田将雅騎乗の2番人気、クイーンズウォーク（牝3・栗東・中内田充正）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に7番人気のチェレスタ（牝3・栗東・松下武士）、3着に11番人気のセキトバイースト（牝3・栗東・四位洋文）が入った。勝ちタイムは1:59.9（稍重）。1番人気でC.ルメール騎乗、レガレイラ（牝3・美浦・木村哲也）は5着、3番人気で松山