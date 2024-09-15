フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たしたプロスケーター・羽生結弦（２９）の?影響力?は、物販の面でもプラスの効果をもたらしている。１５日に石川県内で実施される「能登半島復興支援チャリティー演技会」には、羽生、１２年世界選手権銅メダルの鈴木明子氏、１５年世界選手権銀メダルの宮原知子氏、１４年四大陸選手権覇者の無良崇人氏、能登高校の書道部、和太鼓チーム「輪島・和太鼓虎之介」が出演し、復興への思