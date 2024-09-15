俳優パク・ソジュンの購入した不動産がわずか4年で100億ウォン（約10億円）近く相場差益が上昇したと報じられた。【写真】「失神した」パク・ソジュン、“肉体美”で悩殺韓国メディア『ニュース1』によると、パク・ソジュンは2020年3月、ソウル江南（カンナム）区・新沙洞（シンサドン）のビルを109億ウォン（約10億9000万円）で購入した。1986年に竣工されたこの建物は、地下1階・地上5階、敷地面積113坪のビルだ。狎鷗亭ロ