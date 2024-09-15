【モデルプレス＝2024/09/15】女優の大竹しのぶが14日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系月9ドラマ「海のはじまり」（毎週月曜よる9時〜）で共演するSnow Manの目黒蓮に2人の俳優を紹介したことを明かした。【写真】大竹しのぶが目黒蓮に紹介した人気俳優◆大竹しのぶ、目黒蓮に2人の俳優紹介「湾岸スタジオにいたら、この10月から始まるドラマを撮影中の藤原竜也さんと、柿澤勇人さんが遊びに来てくれた」と、10月9日放送スタ