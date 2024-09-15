スケートボード女子ストリートでパリ五輪金メダルの吉沢恋（14＝ACTSBSTORE）が15日放送の日本テレビ「ニノさん」（日曜前10・25）にゲスト出演。パリ五輪の舞台裏を明かした。この日、吉沢は同じくパリ五輪に出場しスケートボード女子ストリートで銀メダルに輝いた赤間凛音（りず）とともに出演。番組から吉沢について、「『最初は才能ないなと思っていました』とコーチに言われる」と発表されると、「元々スケートボード