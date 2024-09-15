大橋祐紀を擁するブラックバーンは現地時間９月14日、イングランド２部リーグの第５節で平河悠が所属するブリストル・シティと対戦し、３−０で快勝した。この一戦に大橋は４−２−３−１の１トップで先発出場。１−０で迎えた55分に、ペナルティエリア内左で味方のラストパスを呼び込み、ワンタッチでネットを揺らして追加点を奪う。さらに70分にも、右サイドからドリブルで仕掛けると、巧みなステップで相手を振り切り、狙い