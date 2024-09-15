◇G2・ローズS（2024年9月15日中京芝2000メートル）15日のG2・ローズSは、2番人気のクイーンズウォーク（牝3＝中内田）が制し、重賞2勝目を挙げた。クイーンズウォークは父キズナ、母ウェイヴェルアベニュー（母の父ハーリントン）の血統で通算6戦3勝。1番人気のレガレイラ（牝3＝木村）は最後方から追い上げたものの、5着が精いっぱいだった。