■大相撲秋場所・8日目（15日、両国国技館）西十両11枚目の尊富士（25、伊勢ヶ濱）が初日から無傷の8連勝を飾り、中日でストレート勝ち越しを決めた。ここまで1敗の朝紅龍（東十両8枚目）と対戦し、立ち合い相手が頭で当たるも一歩も下がらず、鋭い出足で危なげなく一気に土俵の外へ押し出した。同じく全勝で東十両筆頭の千代翔馬（33、九重）は、大奄美（東十両5枚目）に敗れ初黒星。尊富士が唯一の全勝力士となり優勝争い単独ト