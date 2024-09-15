立憲民主党代表選の立会演説会で手を取り合う（左から）泉代表、枝野前代表、野田元首相、吉田晴美衆院議員＝15日午後、宇都宮市23日投開票の立憲民主党代表選に向け、共同通信が15日までに全都道府県連幹部を対象に実施したアンケートで、次期衆院選を見据えた野党協力に関し、神奈川や静岡、佐賀など13人が「共産党を除いて選挙協力を進めるべきだ」と回答した。代表選での議論を望む政策課題には、最多の33人が「景気・雇用・