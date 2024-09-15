15日、中京競馬場で行われた第42回ローズステークス(3歳・牝・GII・芝2000m)は、中団追走から直線で各馬を差し切った川田将雅騎手騎乗の2番人気クイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)が、道中離れた3番手から脚を伸ばした7番人気チェレスタ(牝3、栗東・松下武士厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分59秒9(稍重)。 さらにアタマ差の3着に11番人気セキトバイースト(牝3、