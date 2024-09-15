[１３日 ロイター] - 米エネルギーサービス会社ベーカー・ヒューズの週間データ（１３日までの週）によると、国内石油・天然ガス掘削リグ稼働数は５週間ぶりに増加した。リグ稼働数は８基増の５９０基で、６月半ばの水準を回復した。増加幅は２０２３年９月１５日までの週以来約１年ぶりの大きさとなった。ただ、前年同期の水準を依然として５１基（８％）下回っている。石油リグは５基増の４８８基、ガスリグは３基増の９７基