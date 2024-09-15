ファン・ボラが、19年間一緒にいた愛犬の訃報を明かした。14日、彼女は自身のInstagramを通じて「愛する私の友人であり娘のピングーが、2024.9.12 夜、虹の橋を渡りました」と伝えた。ファン・ボラは「20歳という私の人生で一番大変な時期に出会って、喜怒哀楽を共にしながら、私が大人になって結婚し、ウイン（息子）を産んで100日を共にして大人になるまで見守っていたが、私がもう寂しくないと感じたのか、19歳で天国に行きまし