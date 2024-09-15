感染症により右腕切断の手術を受けた元プロ野球選手の佐野慈紀氏（56）が14日、ブログを更新。東京ビッグサイトで行われた「YOBO万博2024」のセミナーに参加したことを明かした。右腕切断の佐野慈紀氏、トークショーを開催！眼鏡をなくし「毛がなくなるのは気になりませんが…」佐野氏は、「今日は糖尿病セミナー登壇のため、東京ビッグサイトにむかいました」と報告した。続けて、「糖尿病対策の認識を高める一助となればうれしい