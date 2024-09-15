新幹線の車内で暴れたとして逮捕された男は、「スピーチをしたら逮捕された」と話しています。公務執行妨害の現行犯で逮捕され、15日朝、送検されたのは、自称・ピアニストの川野寛容疑者（42）です。警察によりますと、14日朝、東海道新幹線の車内で暴れ、緊急停車した小田原駅で駆けつけた警察官を蹴り、顔につばを吐いたということです。新幹線に遅れが出て約1900人に影響が出ました。川野容疑者は「スピーチをしたら逮捕された