鶴岡八幡宮・大鳥居（資料写真）鶴岡八幡宮（神奈川県鎌倉市雪ノ下）は１５日、流鏑馬（やぶさめ）神事の練習中に発生した落馬事故のため、１６日に予定していた流鏑馬神事を中止にすると発表した。県警鎌倉署などによると、１５日午前５時５５分ごろ、２０代の男性が八幡宮敷地内で流鏑馬の練習をしていたところ、馬から落ちて重傷を負った。馬が暴れた様子などはなかったという。八幡宮では１４日から１６日まで例大祭が開