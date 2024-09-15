ベテランがまた１人ユニホームを脱ぐことになった。オリックスは１５日、比嘉幹貴投手（４１）の今季限りでの現役引退を発表した。比嘉は球団を通じて「この年齢までユニホームを着て戦えるとは思っていませんでした。１５年間のプロ野球生活でしたが、毎年のようにケガをしたり、うまくいかないことが多く、つらい時間が長かったです」と振り返り「心より感謝しております。私は京セラドーム大阪のマウンドが大好きです。あた