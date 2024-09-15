◆プロボクシング▽ＷＢＡ米大陸フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇スティーブン・フルトン（判定）カルロス・カストロ●▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇サウル・アルバレス（判定）エドガー・ベルランガ●（１４日＝日本時間１５日、米国ネバダ州ラスベガスＴ―モバイル・アリーナ）ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーミドル