中盤でのデュエルに負けている状況でも遠藤に出番はなかった(C)Getty Imagesプレミアリーグ第4節のゲームが現地時間9月14日に各地で行われ、開幕から連勝を続けていたリバプールがホームでノッティンガム・フォレストに0-1で敗れた。ボール支配率やシュート数で大きく上回っていたリバプールだったが、最後まで得点を挙げることができずに初黒星を喫している。また、遠藤航はこの日もスタメンから外れ、前節に続き出番がなかった