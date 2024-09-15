日本の篆刻家ら、中国山東省の「万印楼」に作品寄贈13日、寄贈式であいさつする日本篆刻家協会の尾崎蒼石会長。（東京＝新華社記者/楊光）【新華社東京9月15日】日本篆刻（てんこく）家協会の尾崎蒼石会長は13日、東京で日本の篆刻家20人を代表し、中国山東省濰坊市にある文化施設「万印楼」に篆刻作品20点を寄贈した。濰坊市は、金属や石に刻まれた文字などを研究する「金石学」が歴史的に盛んなことで知られる。