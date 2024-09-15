上海ディズニー、台風１３号の影響で臨時休園上海ディズニーランドの「ズートピア」エリア。（資料写真、上海＝新華社記者/任瓏）【新華社上海9月15日】中国の上海ディズニーリゾートは14日夜、台風13号接近に伴い16日にディズニーランドとディズニータウン、星願公園（ウィッシング・スター・パーク）を臨時休園すると発表した。同リゾートは今後の気象状況に基づいて、中秋節（旧暦8月15日）の17日に営業再開を予定している