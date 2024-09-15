【AFP＝時事】ベネズエラ政府は14日、国家の不安定化を策謀した疑いで米国人3人、スペイン人2人、チェコ人1人を拘束したと発表した。米国が工作に関与したとしているが、米政府は否定している。ベネズエラと米国およびスペインとの間では、7月のベネズエラ大統領選挙の結果をめぐり緊張が高まっている。ディオスダド・カベジョ（Diosdado Cabello）内務・法務相は、ニコラス・マドゥロ（Nicolas Maduro）大統領とその政権への