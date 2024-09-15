【リマ時事】南米ベネズエラからの報道によると、同国政府は１４日、マドゥロ大統領の暗殺を含むベネズエラの「不安定化」計画に関与したとして、米国人３人を含む外国人６人を逮捕したと発表した。カベジョ内相は「米政府がこの作戦に関連している」と主張。米政府は関与を否定している。逮捕されたのは米国人の他、スペイン人２人とチェコ人１人。米国で調達された４００丁以上のライフルも押収されたという。