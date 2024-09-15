メジャーリーグ、ドジャースは今シーズン15日を含め残り15試合、前人未到の“50-50”達成に向け、大谷翔平選手は敵地でのブレーブス戦に、「1番・指名打者」で先発出場しました。【映像】フォアボールで出塁する大谷翔平初回の第1打席は、フォアボールで出塁。49個目の盗塁が期待されます。しかし、2番ベッツが初球をあっさり打って、ショートゴロゲッツーで夢はついえます。3回の第2打席は、外角低めの直球に手が出ず見逃し