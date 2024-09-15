熊本県内は15日、7地点で最高気温が9月の観測史上最高となりました。甲佐町の最高気温は37.9℃で、9月の観測史上最高でした。県内は甲佐町や熊本市など合わせて7地点で9月の観測史上最高でした。■最高気温(℃)午後2時時点甲佐町37.9★玉名市37.2熊本市37.0★菊池市37.0★宇城市36.8★水俣市36.6★山鹿市36.5★上天草市36.4★★が9月の観測史上最高 また最高気温が35℃以上の猛暑日の日数は甲佐町で49日、熊本市で46日と、記録を