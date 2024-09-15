9月15日、中京競馬場で行われた10R・納屋橋ステークス（3歳上3勝クラス・芝1600m）は、永島まなみ騎乗の12番人気、ペイシャフラワー（牝4・栗東・高橋康之）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にサクセスアイ（牝4・栗東・北出成人）、3着にユハンヌス（牡4・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:33.5（稍重）。1番人気でC.ルメール騎乗、アルセナール（牝3・美浦・木村哲也）は6着、2番人気で川田将雅騎乗、ゴートゥファー