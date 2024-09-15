◆関西学生秋季リーグ戦第２節２回戦関大１―０立命大（１５日・マイネットスタジアム皇子山）立命大・竹内翔汰中堅手（４年＝創志学園）が１点ビハインドの９回１死、関大・金丸夢斗（４年＝神港橘）から左中間二塁打を放った。プロ志望届提出を予定し、１０月２４日のドラフト会議では指名候補に挙がる外野手。３球団のＮＰＢスカウトが見守る中、同１位候補左腕を攻略しての一打を、「（打ったのは）多分、内寄りの真っ