トイメーカーのメディコム・トイの製品展示会「MEDICOM TOY EXHIBITION '24（メディコム・トイ エキシビション 2024）」が2024年7月23日（火）から28日（日）まで東京渋谷の表参道ヒルズ地下3階「スペース オー」で開催された。ここではその会場の様子をお届けしよう。＞＞＞「MEDICOM TOY EXHIBITION '24」レポートの画像を見る（画像96点）メディコム・トイは1996年創立のトイメーカー。一般的なトイとガレージキットなどの中間