9月13日（金）に配信リリースされたTyrkouazのニューEP『NEW GADGETS』から、トレーラー映像が公開された。 Tyrkouaz（ティルクアーズ）は、双子の兄・S o ü t a（Vo／Gt）と弟・r e n t（Dr／Cho）による“2ピースネオミクスチャーロックバンド”。2024年には『出れんの!?サマソニ!? 2024』で応募総数約2,000組の中から選出され、同年8月の『SONICMANIA 2024』にトップバッ